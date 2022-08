El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacó la recuperación económica y afirmó que la visión del sector es "alentadora" respecto de las medidas que tomará el Gobierno a partir de la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Producción y Agricultura, ya que se trata de "un hombre que conoce la iniciativa privada".

"No cabe la menor duda que la recuperación económica, la reactivación del 2021 es marcada, no ha sido homogénea porque los efectos de la Covid-19 todavía no desaparecieron e impactan en algunas actividades; hay un espíritu, y sobre todo uno lo ve en la industria y el interior, de querer ir para adelante, realmente lo que queremos es ser optimistas", afirmó en diálogo con FM Futurock.

En esa línea, admitió: "En términos generales estamos mejor que en 2018, 2019 y 2020, no nos olvidemos que la caída de 2020 fue de 9,6% y la reactivación en 2021 fue muy fuerte, pero en relación con 2020, 2019 y 2018 que desde ya no fueron los mejores años".

Funes de Rioja sobre Massa

Respecto de la designación de Massa al frente de la cartera Económica, el también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) destacó que se trata de una persona "con experiencia que tiene relacionamiento con el sector empresarial".

De hecho, el nuevo secretario de Industria, tras la salida de Daniel Scioli, será José de Mendiguren ministro fabril en la época de Duhalde y dirigente de la UIA. Incluso, el nuevo ministro recibió a Funes de Rioja en el Salón de Honor del Congreso para avanzar sobre la agenda de proyectos orientados a sostener el crecimiento industrial.

Encuentro entre Massa y Funes de Rioja en abril 2022

"Tenemos expectativas de un hombre que tiene función pública, tiene experiencia, tiene relacionamiento con el sector empresarial, tiene una visión respecto de la iniciativa privada y las reglas de la competencia y que también entiende el mega o macro sistema internacional dentro del cual estamos insertos", destacó Funes de Rioja.

En esa línea, destacó la necesidad de que "haya políticas de Estado y no políticas para los próximos meses. Sino un conjunto de políticas de Estado que tengan horizonte, que den previsibilidad a la inversión, al crecimiento".

"Las necesidades económicas pasan por una estabilización macroeconómica, un ordenamiento fiscal, una política monetaria que se concilie con objetivos razonables y que no sea causa de inflación y una política de exportación clara, firme", analizó.

FMI y organismo internacionales

Massa además será quien concentrará las relaciones con los organismo internacionales. Al respecto, el dirigente industrial enfatizó: "El tema acceso a organismos internacionales y la posibilidad de esos contactos hacen a una necesidad absoluta, no solo de que haya credibilidad interna sino credibilidad externa, las dos cosas que tiene que haber en la Argentina; ojalá que la consolidación del Gobierno como el Presidente señaló ayer, la unidad del Gobierno, se muestre", afirmó.

Por otra parte, sostuvo que "el mes de agosto además viene con menos problemas de temperaturas frías y por ende más divisas disponibles para la importación de insumos que son necesarios para la producción industrial", y que eso "también baja un cambio al estrés, por ende la visión es alentadora y ojalá se confirme con los anuncios de mañana".

Por lo tanto, concluyó que "Argentina necesita divisas y el sistema productivo argentino está en condiciones, con previsibilidad, de generarlas".

Inflación julio 2022

Consultado sobre la inflación, habló sobre la "incertidumbre" que generaron cuestiones como la provisión energética, la importación de insumos y la suba del costo de la logística internacional, y consideró que "hay que atacar claramente las causas de la inflación, nosotros somos consecuencia de la inflación".

"Cuando hay espiralización de índices inflacionarios hay actitudes por expectativas, incluso sin ser perversas, porque hay actitudes perversas que son netamente especulativas, pero hay otras que son defensivas", concluyó.