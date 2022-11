Luego de que en los últimos días la cúpula de Juntos por el Cambio mostrara tensiones evidentes por la disputa de poder, el expresidente Mauricio Macri convocó a una reunión con la mesa chica del PRO para poner paños fríos en la interna entre la presidenta del partido, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Allí acordaron "evitar tensiones innecesarias".

El cónclave opositor se llevó a cabo este martes por la mañana en el hotel NH Plaza de Mayo donde la ex ministra de Seguridad y el mandatario de la Ciudad se vieron las caras luego de protagonizar reiterados contrapuntos públicos.

"Estas cosas lastiman, entonces tenemos que tratar de tener tranquilidad", afirmó el diputado Diego Santilli, al referirse escuetamente a los cruces que hubo días atrás entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Además de Santilli, Macri, Bullrich y Larreta estuvieron presentes los legisladores María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo; el senador nacional Humberto Schiavoni; y el ex presidente provisional del Senado Federico Pinedo.





Por su parte, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, explicó que el encuentro fue "para coordinar entre los precandidatos para que se eviten tensiones innecesarias". Al respecto, detalló que los postulantes del PRO son "Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta" y, al ser consultado sobre si Macri se excluía de la contienda, añadió: "Nunca dijo que quería ser (precandidato). Hoy están los candidatos que ya dijeron que quieren ser candidatos".

"Se estableció tener una coordinación para que cualquier cosa sea hablada siempre antes", indicó el ex ministro de Seguridad bonaerense, quien aclaró que no hubo un pedido de disculpas por parte de Patricia Bullrich: "No es necesario pedirnos disculpas, somos un equipo que tiene confianza, que lleva 20 años trabajando juntos. No hay que pedirse disculpas, hay que trabajar juntos". Y concluyó: "El análisis, durante una hora y media, fue sobre la situación económica".

También de cara a las elecciones 2023, habrá esta tarde un encuentro virtual de Juntos por el Cambio, que contará con todas las fuerzas de la coalición: además de la titular del PRO también estarán sus pares de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales; de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; y del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto.

El objetivo es reactivar los encuentros de la Mesa Nacional de la principal alianza opositora que no se llevaban a cabo desde fines de agosto.



Interna en el PRO: qué pasó entre Bullrich y Larreta

Los focos de tensión estuvieron puestos en la relación entre Bullrich y Larreta, quienes tuvieron un ida y vuelta de chicanas públicas. El conflicto escaló luego de que Bullrich amenazara a la mano derecha de Larreta y jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado "Para qué" el 24 de octubre en La Rural: "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara".

Según aclaró la exfuncionaria del macrismo, Miguel fue mandado por Larreta para "chuzearla" en los programas de televisión. Al parecer, el origen de la tensión nació en una supuesta conversación que tuvieron a principios de año durante una reunión que tuvo como objetivo la definición de la hoja de ruta que tomarían de cara al armado de las listas.

Allí, el jefe de Gobierno porteño le preguntó a Bullrich qué camino seguiría ella en el armado político: "Un día lo fui a ver a Horacio y me dice ¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau'", según reconstruyó la dirigente opositora.

"Yo le dije: 'No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser el de candidata a Presidenta'. Y él me dijo: 'No. Eso no porque estoy yo. Yo me vengo preparando para eso'. Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser", se explayó.

La relación entre Bullrich y Larreta está en un estado de tensión desde principios de año

A partir de ese momento, la principal cúpula del PRO empezó a mostrar rispideces. Esto explicaría el ensañamiento de la oposición por no eliminar las PASO en las que se definen los candidatos de cada espacio, una medida propuesta por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y muy debatida dentro del oficialismo. Incluso esta idea fue muy criticada por muchos de los referentes del espacio político, sin embargo, es una medida que aún no se debatió concretamente en el Congreso.

Según trascendió, luego de la reunión de esta mañana, Macri encabezará una reunión vía Zoom con el resto de los referentes de la coalición. Es decir, una reunión mucho más amplia que incluirá a integrantes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Los referentes de esos partidos también participaron en las últimas semanas de las polémicas, como el jefe del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ya está confirmado en las PASO del año que viene como precandidato por la UCR, chicaneó a Bullrich y a Rodríguez Larreta ofreciéndoles una fórmula mixta como vicepresidentes.

A su vez, la presidenta de la Coalición Cívica-ARI, Elisa "Lilita" Carrió, advirtió que si Juntos por el Cambio "no garantiza una lista honesta" ella volvería a radicarse en la Capital Federal para presentarse como precandidata.

Pese a que subrayó que en Juntos por el Cambio "la unidad está garantizada", la ex diputada nacional advirtió que en la alianza opositora "hay muchísima gente honesta, pero también hay corruptos".