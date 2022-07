El dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois le exigió al entrante ministro de Economía Sergio Massa la implementación de un Salario Básico Universal, tal como lo había hecho anteriormente con los ex titulares del Palacio de Hacienda Martín Guzmán y Silvina Batakis.

Luego de una semana de especulaciones en la conformación del gabinete del presidente Alberto Fernández, lo que se rumoreaba se cumplió: la ministra Silvina Batakis puso a disposición su renuncia para que Sergio Massa asuma como "superministro" de Economía, Producción y Agricultura. En ese marco, el militante reiteró el pedido de debate por un salario básico, algo que desde el oficialismo afirmarían que lo darían en una versión "más light" que lo que piden las organizaciones sociales.

Massa asumió en un súperministerio de Economía, Producción y Agricultura.

"Igual que a Batakis y Guzmán, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones", expresó Grabois en su cuenta oficial de Twitter, y agregó: "Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos".

Por el contrario, figuras como Emilio Pérsico respetan la opinión de Grabois, pero afirma que "no es el momento" para hacerlo si se considera la situación que atraviesa el país. "Lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento", opinó.

Duras críticas de Grabois hacia el gobierno del Frente de Todos

En medio de los cambios en el gabinete nacional, el dirigente político había apuntado a la posible salida de Batakis del Ministerio de Economía, que luego terminó cumpliéndose, y se refirió en conversación radial: "No tengo expectativa de nada hasta que no vea resultados. No entiendo igual esto de que ponen a una ministra, la cambian al otro día".

Por otro lado, Grabois se mantiene firme hace ya un tiempo sobre el debate por el Salario Básico Universal, un tema que hace unos días lo puso como protagonista cuando le exigió la iniciativa al Presidente. "Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa", reclamó.

"No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros", agregó, y luego lanzó: "Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina".

Como consecuencia, su discurso le valió una denuncia en su contra por amenazas e intimidación, la cual fue realizada por el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Alberto Asseff ante el Juzgado Federal 3, encabezado por Daniel Rafecas, por "presunta comisión de los delitos de amenazas, intimidación pública, apología y atentado al orden constitucional".

"Cazá la birome"

A principios de julio, cuando asumió la saliente ministra de Economía, Grabois le planteó: "Querida, Silvina Batakis, te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe".

"Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!", concluyó Grabois, en referencia a la frase usada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para hablar sobre el ejercicio del poder en el gobierno del Frente de Todos.