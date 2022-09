En el marco de la última jornada de alegatos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se dirigió al tribunal penal para defenderse de la acusación de ser la líder de una asociación ilícita, llevada a cabo por de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público conocido como Causa Vialidad.

Luciani y Mola habían pedido, al finalizar su intervención en agosto, 12 años de prisión para la ex mandataria y la imposibilidad de ejercer cargos público de por vida. Como consecuencia, Kirchner quiso ampliar su declaración indagatoria, pero esa posibilidad se le fue negada, por lo que decidió hacer uso de su capacidad como abogada para ejercer su "autodefensa".

En su discurso, la ex jefa de Estado no dejó tema sin abarcar. No solo se concentró en argumentar porqué la acusación de los fiscales "raya lo ridículo", sino que se refirió al atentado sufrido el primero de septiembre cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma cargada a 15 centímetros de su cabeza.

Defensa de Cristina Kirchner: 10 frases más contundentes

1) "Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión en este juicio"

2) "Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita"

3) "Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate"

4) "¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad miren para otro lado. Los jueces y fiscales que me juzgan son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos"

5)"Han traído de los pelos este juicio porque a la que tenían que traer de los pelos era a mí y para eso tuvieron que traer de los pelos a la Constitución"

Militantes se reúnen en el Congreso para expresar su apoyo a Cristina

6) "Yo vivo en Estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015"

7) "Si fuera jefa de una asociación ilícita todos mis actos serían inválidos. Llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría ser fiscal porque su nombramiento lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita"

8) "Hasta el 1 de septiembre de este año, yo pensaba que esto era para estigmatizarme, a mí y al peronismo. De repente, desde el ámbito judicial se da licencia para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa"

9) Recordó el apedreo a su despacho en el Senado: "Fue destruido literalmente durante 40 minutos sin que ninguna fuerza de seguridad lo impidiera. Hay una causa con la misma jueza que ahora tiene a los que intentaron matarme disparándome a 15 centímetros de mi cara con una pistola"

10) "La única puerta de la casa de un presidente o ministro que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. Ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro"