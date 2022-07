El presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, criticó el accionar del Gobierno y señaló que en 2017 cuando "el dólar estaba a $20" los manifestantes tiraron "12 toneladas de piedra" y que actualmente con un billete extranjero que llegó a los "$280 solo hay palomas" en la Plaza. Además, hizo hincapié en que dentro del Frente de Todos rige un modelo de "presidencialismo invertido".

Negri rememoró los momentos de tensión que hubo en diciembre de 2017 cuando, mientras se trataba en el Parlamento la ley de Reforma Previsional, una multitud se manifestó en la Plaza Congreso: "Con el dólar a $20 tiraron 12 toneladas de piedras, hoy a $280 solo hay palomas en la Plaza".

En línea con el reclamo de la oposición, el cordobés repudió la falta de poder del presidente Alberto Fernández e identificó dos elementos de deterioro en la gestión que giran en torno a "la demolición de la confianza" y al clima de "incertidumbre" que viene la sociedad.

"Hubo dos elementos de un enorme deterioro, en el Gobierno demolieron la confianza y llevaron la incertidumbre a niveles insospechados de una manera irresponsable porque tuvieron a la sociedad colgada, mirando, todo el fin de semana y esos dos actos en homenaje a Perón, con 19 millones de pobres", sostuvo el dirigente radical en diálogo con Radio Rivadavia.

Designación de Silvina Batakis

En la misma entrevista, el legislador radical opinó sobre la designación de Silvina Batakis al frente del Palacio de Hacienda y expresó que espera que no trabaje en la línea del discurso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el acto homenaje a Juan Domingo Perón, cuando afirmó que el déficit fiscal es una cuestión secundaria.

"La escuchamos a la ministra (Batakis) y no dijo ninguna grosería, pero tampoco dijo nada novedoso. Si no decía que iba a trabajar por el equilibrio fiscal, no sé qué pasaba con la incertidumbre de los mercados ayer", manifestó el opositor.

Y agregó: "El problema es serio, del semestre no queda financiamiento de ningún tipo porque la plata fue a la asistencia al Tesoro y a rescatar bonos. Si ellos no generan confianza, si no son claros, si el equilibrio fiscal presupone parar la locura de la emisión que tuvieron el último tiempo, y si Batakis cree que la línea del rumbo económico es el discurso de Cristina el sábado, que el déficit es una cuestión secundaria y que la inflación es multicausal... multicausal es la emisión del Gobierno. Los antecedentes son que piensan que la presión impositiva es el camino".

Tras la renuncia de Guzmán el sábado, Silvina Batakis juró el lunes como la nueva ministra de Economía

Alberto y Cristina: "presidencialismo invertido"

En torno al encuentro entre el Presidente y su vice en la Quinta de Olivos durante la noche del lunes, el diputado nacional declaró que se generó una expectativa digna de una alta cumbre o un encuentro bilateral, es decir "de alguien que tiene el poder, que visita a quien está como Presidente".

"Hay un presidencialismo invertido desde un primer momento, eso lo dice también Martín Guzmán en su carta si uno hila fino", denunció Negri, al tiempo que enfatizó que la oposición "no va a empujar" al Gobierno a terminar con su mandato de forma anticipada.

"Tienen la ventaja de que nosotros no los vamos a empujar. Ellos se están empujando entre ellos. Toda esta incertidumbre se resolvió con el cambio de una sola persona, un solo ministro... Una enorme debilidad en la que se ha molido la confianza en la política, donde no hay un liderazgo", afirmó Negri.

Asimismo, el titular de la Cámara Baja por la UCR criticó la demora en la elección de la sucesora de Martín Guzmán, y aseguró que "el casting de funcionarios" lo aprobó Cristina Kirchner en lugar del jefe de Estado. "El único gesto que tuvo fue que fue a visitarlo a Olivos. El desafío es triple, quién va a recuperar esa confianza, cómo se van a recuperar de esto", destacó.