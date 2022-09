El exmandatario Mauricio Macri criticó este viernes la media sanción del Senado al proyecto para ampliar el máximo tribunal y sostuvo a modo de argumento que "un país no puede tener una Corte más grande que un equipo de fútbol", al tiempo que vaticinó una derrota del oficialismo en 2023 al afirmar que "en el lugar donde empezó el populismo, con Evita y Perón, es el primero donde se va a ir".



Al referirse al proyecto de ley para ampliar la Corte Suprema a 15 miembros, el exmandatario dijo en diálogo con Radio Mitre que "esos cambios institucionales nos condenan a la pobreza eterna" porque desalientan las inversiones al "no generar confianza", lo que produce que "nadie invierta en el país".



Por su parte, Macri insistió en que la ampliación del tribunal afectaría la economía porque "las inversiones se logran a través de la confianza y esta se construye mediante las instituciones, que son el acuerdo de muchas personas sobre reglas que no las va a modificar nadie durante mucho tiempo". "Eso permite que puedan invertir su tiempo y su capital", agregó.

Mauricio Macri y el fútbol

Macri, que fue presidente de Boca Juniors, no deja de hablar de fútbol: lo hizo el domingo, durante una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, y lo reiteró ahora, pese a los lazos que por practicar ese deporte lo reúnen con jueces y fiscales que juzgan a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa sobre la obra pública en Santa Cruz.

"¿Yo impunidad? Si quieren mirar por impunidad miren para otro lado. Los jueces y fiscales que me juzgan son amigos y juegan al fútbol en la quinta de Macri, otros iban a jugar con Macri a Olivos", destacó Cristina Kirchner este viernes durante su alegato.

Según se pudo constatar con fotografías, el juez Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Diego Luciani jugaban al fútbol como parte en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, en un equipo al que llamaron Liverpool.

Sobre una posible candidatura a Presidente, Macri afirmó que está "muy contento" en este momento de su vida.

"¿Quién va a invertir en el país?"

Macri sostuvo que "las inversiones no vienen a la Argentina porque después le cambian las reglas, les aumentan los impuestos, les cambian las regulaciones y los sindicatos, como Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), se te paran en la puerta y no te dejan sacar la producción".

Con esta última frase, se refirió al conflicto laboral por despidos en la planta de Lácteos Vidal en el partido bonaerense de Carlos Casares, que incluyó bloqueos a las instalaciones y la intervención de la Justicia del Trabajo.



"¿Quién va a invertir en un país así? En un país donde vale todo y cree que puede tener una Corte más grande que un equipo de fútbol. No suma y nos condena a la pobreza eterna", lanzó Macri en Radio Mitre.

Elecciones 2023

En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, consideró inexorable una derrota del Frente de Todos (FdT) al señalar que "en el lugar donde empezó el populismo, con Evita y Perón", en alusión a la Argentina, será "el primero donde se va a ir".

Sobre el tratamiento en el Senado de la ampliación de la Corte, el fundador del PRO consideró que "nuevamente es una demostración de la falta de conciencia de la realidad que tiene la Vicepresidenta y su agenda personal".



Macri reprochó también la votación a favor de ampliar el tribunal por parte de la senadora riojana María Clara del Valle Vega, quien fue electa por Juntos por el Cambio (JxC).



"Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere ampliarse porque siempre está esa tensión entre ampliarse e incorporar gente y la claridad en las ideas; si no hay claridad en las ideas no sirve ampliarse", aseguró.



Al ser consultado sobre si desea competir nuevamente por la Presidencia en 2023, se limitó a responder: "Estoy muy contento ahora, ayudando, en mi casa, en libertad. Y no estoy especulando porque yo sé la relación que tengo con la gente, que me lo demuestra todos los días a donde voy".



"Hoy siento que estoy ayudando donde estoy para que haya claridad en las ideas. El quién es importante, pero el para qué es más importante todavía. No se puede volver a creer que podemos hacer un populismo light", señaló.