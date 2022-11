Luego del encontronazo con el jefe de Gabinete de CABA, Felipe Miguel, a quien amenazó con pegarle, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sigue reavivando la interna: le reiteró al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que discuta con ella y "no le mande sus soldaditos".

Como protagonista de una interna en la oposición al rojo vivo, la integrante de Juntos por el Cambio (JxR) le pidió a Larreta: "Que discuta conmigo y no mande a sus soldaditos", en referencia al funcionario al que dijo que iba a pegarle si volvía a cruzarla en televisión. "Si yo debato con Horacio no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este (Miguel) a decir cualquier cosa", lanzó.

Si bien reconoció que las palabras que le dijo al jefe de Gabinete fueron fuertes, aún así no está arrepentida. "Si uno tiene una mirada distinta, que me llame por teléfono", consideró en diálogo con Radio Rivadavia este miércoles.

Cómo inició el conflicto entre Bullrich con Miguel y Larreta

En una entrevista con Neura Media, Bullrich aseguró que a principios de año se reunió con Rodríguez Larreta para definir la hoja de ruta que tomarían de cara al armado de las listas. Allí, el jefe de Gobierno porteño le preguntó a Bullrich qué camino seguiría ella en el armado político: "Un día lo fui a ver a Horacio y me dice ¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau'", reconstruyó la dirigente opositora.

"Yo le dije: 'No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser candidata a Presidenta'. Y él me dijo: 'No. Eso no porque estoy yo. Yo me vengo preparando para eso'. Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser", se explayó.

La escala de los intercambios pasó a mayores de forma pública en La Rural durante la presentación de "Para qué", el segundo libro del expresidente Mauricio Macri. Allí, la titular del PRO se cruzó con Felipe Miguel, hombre muy cercano a Larreta, a quien le dijo: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso".

“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso", dijo Miguel como repuesta, días después, en conversación con Radio Mitre. "Se que ella dijo que no me iba a pedir disculpas, pero de igual manera yo la voy a seguir saludando", agregó.

Luego de eso, la exministra apuntó a Larreta, con quien tiene un largo historial de diferencias dentro del bloque, y se refirió a las elecciones que se disputarán el año que viene. "A mí la rosca no me voltea, que él mueva lo que quiera porque el voto mayoritario va a estar en la gente que dice 'yo creo que Patricia tiene lo que hay que tener para cambiar Argentina'".

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri se refirió al tema, pero le restó importancia al catalogarlo como "conflictos lógicos entre seres humanos". "Tenemos que convencer a los jóvenes de que el cambio viene en serio y hay que fortalecer las ideas y los proyectos. Y bueno los conflictos son lógicos entre los seres humanos, pero a esta crisis tenemos que superarla entre todos", expresó Macri.