A menos de un mes para que las criptomonedas finalicen un año catastrófico que, entre otras cosas, incluyó la caída del ecosistema Terra y el colapso del exchange FTX, comienzan a tomar cada vez más fuerzas las voces críticas contra este tipo de activos y su tecnología.

Uno de los últimos cuestionamientos provino nada más que de un Premio Nobel de Economía, el estadounidense Paul Krugman, laureado con el galardón sueco en 2008. En una de sus últimas columnas de opinión en el New York Times, despotricó contra las criptomonedas en general y Bitcoin en particular.

Para el académico, el término "criptoinvierno", utilizado para referirse al mercado bajista cripto, se queda corto. "Esto se parece cada vez más al 'Fimbulwinter'", ironizó Krugman, haciendo referencia un "invierno sin fin" que, dentro de la mitología nórdica, es un preludio al Ragnarok, es decir, al fin del mundo.

Desde su punto de vista, este "apocalipsis" no llegará "solo a las criptomonedas, sino a toda la idea de organizar la vida económica en torno a la famosa 'blockchain'", ya que considera que el "romance con esta tecnología" está llegando a su fin.

La crítica a Blockchain

Para respaldar su afirmación, Krugman recordó que el gigante del transporte naviero Maersk abandonó recientemente su proyecto corporativo basado en blockchain. También la Bolsa de Valores de Australia canceló su proyecto blockchain y lo mismo habría sucedido con la iniciativa que pensaba desarrollar Amazon Web Services.

"Estos protocolos son, me dice todo el mundo, extremadamente ingeniosos. Sin embargo, la pregunta que nunca escuché ni vi que fue respondida de manera satisfactoria es: '¿Cuál es el punto?' ¿Por qué tomarse la molestia y el gasto de mantener un gran libro contable en muchos lugares y, básicamente, llevar ese libro cada vez que se realiza una transacción?", opinó Krugman.

En este sentido, consideró que el objetivo original de Bitcoin es "eliminar la necesidad de confianza", de esta manera, "no habría que preocuparse de que los bancos se quedaran con el dinero de los clientes o de que los gobiernos inflaran artificialmente su valor".

"Sin embargo, - agregó- los bancos rara vez roban los activos de sus clientes, mientras que las instituciones criptográficas sucumben más fácilmente a esa tentación, y la inflación extrema que destruye el valor del dinero generalmente ocurre solo en medio del caos político".

Los críticos de Bitcoin

Kruger no es la única figura relevante que se mostró crítico contra Bitcoin y el ecosistema cripto. El ex corredor de bolsa y escritor Nassim Taleb, conocido por haber predicho la crisis hipotecaria de 2008, aseguró el año pasado que el precio de la criptomoneda caerá a cero en el largo plazo.

Otro de crítico acérrimo es el multimillonario inversionista Warren Buffet. "Bitcoin no tiene un valor único en absoluto, no produce nada. Puedes mirarlo todo el día y no llegan pequeños Bitcoins ni nada por el estilo. Básicamente, es una ilusión", sostuvo el jefe de Berkshire Hathaway en 2019, una opinión que sigue repitiendo hasta la actualidad.

Bill Gates también disparó munición gruesa contra las criptomonedas y los NFT en el último tiempo. En reiteradas ocasiones comentó que las inversiones de este tipo no valen la pena porque "no aportan nada a la sociedad, a diferencia de otras inversiones", y que solamente se basan "en la teoría del más tonto".