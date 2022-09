Ante el asesinato de la joven Masha Amini, en Irán estallaron las protestas que repudian la violencia policial. En respuesta, el Gobierno decidió cortar la conexión a internet. Por esto, el fundador de SpaceX, Elon Musk, activó su servicio de banda ancha en el país mediante sus satélites Starlink. Así, los iraníes podrán acceder sin censura a internet a pesar de la prohibición.

"Activando Starlink..." fue el breve mensaje compartido por el CEO de Tesla, en respuesta a un tweet del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el que informaba que el viernes la Administración de Joe Biden emitió una licencia que autoriza a las empresas de internet a proveer sus servicios en Irán.

Elon Musk, autodeclarado un "absolutista de la libertad de expresión", ya había ofrecido los servicios de Starlink para Ucrania a principio de año, poco después de que Rusia invadiera sus territorios y estallara la guerra entre ambos países.

Activating Starlink … — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2022

Aunque el sistema viene "en son de paz", como dijo Musk, eso no opinan en los gobiernos de Irán y Rusia. Hace poco, el presidente de la delegación rusa de la ONU, Konstantin Vorontsov, tildó indirectamente al sistema de una "participación indirecta en conflictos militares" y "un objetivo legítimo para represalias".

De la misma manera, Irán reveló que en las últimas horas el gobierno había bloqueado el sitio web oficial de Starlink, aunque por el momento se desconoce si bloquearán del todo el servicio de la red de satélites.

Elon Musk y la internet democrática

Las protestas de Irán ya llevan más de cuarenta muertos en todo el país, tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por uso “inapropiado” del velo islámico y murió la semana pasada en un hospital de Teherán en una situación aún no esclarecida.

Poco después de que el gobierno iraní bloqueara el acceso a Internet, Elon Musk le anticipó al Financial Times que llevaría el servicio de Internet allí. “Obviamente, el gobierno iraní no lo aprobará. Requeriría que alguien comprara una terminal y la pasara de contrabando a Irán, pero se arriesgarían porque el gobierno no estaría satisfecho con eso”, admitió.

Estados Unidos flexibilizó las restricciones, y busca proveer internet a la población en revolución. Según las nuevas pautas, las empresas de tecnología estadounidenses pueden proporcionar plataformas y servicios seguros dentro de Irán sin infringir las restricciones que generalmente impiden los tratos con Irán. También permitirán la exportación de equipos privados de internet satelital, que podrían incluir el servicio Starlink de Musk.

La modificación de la licencia de exportación permitirá el acceso a software, incluidas herramientas antivirus y de malware, así como servicios de computación en la nube y videoconferencia que permitan al pueblo iraní acceder a “información basada en hechos”, según indicó el Tesoro estadounidense.

Estados Unidos apoya a Elon Musk

“Alentamos todos los métodos para expandir y mantener el acceso a Internet en Irán. Apoyamos ampliamente al sector privado que ayuda a los iraníes a conectarse y estamos tomando nuestras propias medidas para ayudar”, dijo un funcionario estadounidense al medio citado.

“Si SpaceX determinara que alguna actividad dirigida a los iraníes requiere una licencia específica, la Ofac le daría la bienvenida y la priorizaría. De la misma manera, si SpaceX determina que su actividad ya está autorizada y tiene alguna pregunta, la Ofac también agradece ese compromiso”, dijo un portavoz del departamento de estado.

El domingo, Karim Sadjadpour, miembro principal de Carnegie Endowment for International Peace, dijo en Twitter que Musk le había confirmado que “Starlink ahora está activado en Irán”. Musk agregó que “si alguien puede llevar terminales a Irán, funcionarán”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. también priorizará las solicitudes de licencias o permisos específicos para negocios relacionados con la libertad de Internet en Irán.