Con extrema cautela, la cúpula de la CGT se reúne para analizar la situación

La CGT analizará este lunes en una reunión de mesa chica el agitado fin de semana, pero sobre todo el devenir del escenario político y económico a urgente y mediano plazo. Ese encuentro, acotado en cuanto a la convocatoria y a desarrollarse en la sede de UPCN, será a pocas horas del homenaje a Juan Domingo Perón en Azopardo, con la presencia y discurso del Presidente, hecho que el frenético fin de semana ya dejó en valor de anécdota.

"En esta atmósfera seremos prudentes para no desarrollar, al menos por ahora, una reunión del consejo directivo", graficó una fuente a BAE Negocios.

Otro dirigente, cuya visión comparten varios cegetistas consideró que más allá del agradecimiento por escrito en su renuncia tanto para la CGT como para los movimientos sociales, "a Guzmán le faltaron códigos para hacer saber su renuncia". Y acotó: "El daño a la coalición de gobierno es grande, nos permite suponer que se fue antes de que se conozca el índice de inflación de junio".

En un domingo de silencio de radio, hubo sindicalistas dialoguistas, moyanistas y kirchneristas que sólo manifestaron que "sigue la deuda de encauzar la puja distributiva". Para esa apreciación se remitieron a las declaraciones del intendente de Berazategui, Juan José Mussi, incluso sobre la relación de Alberto y Cristina.

El también ex ministro nacional y provincial dijo: "El desconcierto puntual de la gente, y puedo hablar de los vecinos de Berazategui, es por la inflación y los precios" y sobre la puja en la cúpula del Frente de Todos fue terminante "Yo admito el divorcio, no que se abandone a los hijos".

Adiós y cataclismo

Dentro de las señales de lo que vendrá en la CGT, antes del cataclismo por el "tweet del adiós" de Guzmán el secretario adjunto de Azopardo y líder de UPCN, Andrés Rodríguez, en diálogo con Toma y Daca (AM 750) dejó textuales potentes: "No son mayoría los trabajadores en blanco que no alcanzan la canasta de pobreza"; "No está en planes de CGT una marcha por la inflación" y "las diferencias en el FdT deben dirimirse en las PASO". Las tres frases mantienen vigencia.

En cuanto a otras centrales, el viernes una fuente de ATE Capital le subrayaba a este diario: "El ciclo de Guzmán terminó, hay que agradecerle su gestión ante los foros internacionales y por contener al país en pandemia, pero la situación no da para más". Visión que certificó Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores que integra ATE Capital con un tweet, ya conocida la partida del funcionario: "Urge dar vuelta la página y avanzar rápidamente. Necesitamos que el próximo ministro sea un hombre o una mujer que se plante ante los poderosos y defienda los intereses de las mayorías con total firmeza".

En la misma gama y desde la misma central el secretario general del Suteba Roberto Baradel expresó: "Es subjetivo el momento donde se comunica la renuncia, entiendo que más allá de esa cuestión, Guzmán lo habló con el Presidente".

La Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) núcleo que integra la CGT desde su comando analizaban la situación, ponderaron como “imperioso armar un nuevo Gabiente con el consenso de todos los sectores del Frente de Todos y fundamentalmente con Cristina”.

Allí considearon que no hay otro primer paso para definir medidas económicas y sociales que faltan. “Si no logramos ordenar la conducción política del Gobierno, todo puede estallar muy pronto porque hay estrategias corporativas de enemigos con demasiado poder que así lo quieren” alertaron.